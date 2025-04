Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag ein wenig von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,20 Prozent auf 110,95 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,35 Prozent.

Die Zollpolitik der US-Regierung hatte die Anleger zuletzt auch an US-Staatsanleihen zweifeln lassen. Die Renditen waren deutlich gestiegen. Wie schon am Montag stützte die etwas zuversichtlichere Stimmung die Anleihen am Dienstag etwas.