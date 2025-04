DXC eröffnet erstes Büro in Toronto und erweitert damit seine Präsenz in Nordamerika

Als Kanadas größter Technologie-Hub bietet Toronto Zugang zu hochkarätigen Talenten, ein florierendes Innovationsökosystem und die Nähe zu neuen und langjährigen Kunden. DXC ist seit über 20 Jahren in Kanada tätig und unterstützt mit Teams in allen zehn Provinzen mehr als 350 Kunden, darunter CIBC, Aviva, TD, Manulife, Ivari, die Bundesregierung, das Ontario Pension Board, Elections Ontario, das Mount Sinai Hospital und Hitachi Construction Truck. Heute ist DXC mit mehr als 1.800 Mitarbeitern in Kanada ein zuverlässiger operativer Partner und Berater für einige der bedeutendsten Marken in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, öffentlicher Sektor und mehr, der ihnen dabei hilft, im Zeitalter der KI durch die Modernisierung von Betriebsabläufen und die Bereitstellung innovativer, transformativer Lösungen erfolgreich zu sein.

ASHBURN, Virginia, 15. April 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit führender Fortune-500-Technologiedienstleister, hat heute die Eröffnung seines ersten kanadischen Vertriebszentrums im Herzen von Toronto bekannt gegeben. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie von DXC und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Talente, Innovation und Kundenerfolg in ganz Kanada.

„Wir freuen uns sehr, unser erstes Büro in Toronto, dem Zentrum der kanadischen Geschäfts- und Technologie-Community, zu eröffnen", sagte Cameron Art, DXC-Präsident für Amerika und Großbritannien. „Dieses Büro ist ein klares Signal für unsere langfristigen Ambitionen in der Region, unser Engagement für kollaborative Innovation und unseren Fokus auf die Stärkung der Beziehungen zu Kunden in diesem wichtigen Markt."

Das Büro in Toronto ist Teil des globalen Netzwerks von DXC-Kooperationsräumen in den wichtigsten Geschäftsvierteln der Welt, in denen Teams zusammenkommen und Innovationen beschleunigt werden sollen. Es spiegelt auch den Fokus von DXC auf die Lösung von Herausforderungen der digitalen Transformation wider — einschließlich KI, Cybersicherheit und Cloud.

„Mit seinen erstklassigen Fachkräften und einem starken Innovationsökosystem zieht Ontario weiterhin führende globale Unternehmen an und festigt so die Position unserer Provinz als Top-Ziel für Technologieinvestitionen", sagte Victor Fedeli, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Handel. „Wir freuen uns, DXC Technology in Toronto willkommen zu heißen und wünschen dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg bei diesem bedeutenden Meilenstein in seiner Geschäftstätigkeit."

Dies ist eine von mehreren strategischen Initiativen, die DXC auf dem amerikanischen Kontinent und in Großbritannien durchführt. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Büros in New York City, Miami und London, um seine Fähigkeit, Kunden zu bedienen und die Zusammenarbeit und gemeinsame Kreation zu fördern, weiter auszubauen.

DXC ist ein zuverlässiger Partner für viele der innovativsten Unternehmen der Welt und bietet Dienstleistungen und Lösungen an, die Branchen und Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Technologie, Engineering und Beratung unterstützen Kunden bei der Modernisierung von Systemen, der Optimierung von Prozessen, der Verwaltung kritischer Arbeitslasten, der Integration von KI-gestützter Intelligenz und der Gewährleistung von Sicherheit.

