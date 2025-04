Koalitionsvertrag sendet gemischte Signale für heutige und künftige Rentnerinnen und Rentner

Kassel (ots) -



- Die für die langfristige Stabilität wichtige Kombination aus Umlagesystem und

kapitalgedeckten Vorsorgestrukturen wird in der 21. Legislaturperiode

voraussichtlich nicht erreicht.

- Geschäftsführer Heiko Hauser: "Die private und betriebliche Eigenvorsorge

bleibt weiterhin unverzichtbar, um seinen Lebensstandard im Alter zu halten."



"Es gibt gute Ansätze, aber auch offene Baustellen - für heutige wie künftige

Rentnerinnen und Rentner sendet der Koalitionsvertrag gemischte Signale",

bewertet die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur. "Die

Koalitionspartner haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, um das

Rentensystem vorläufig zu stabilisieren, den demografischen Wandel abzufedern,

die private Vorsorge frühzeitig in Gang zu setzen und Anreize für eine längere

Erwerbstätigkeit zu schaffen", analysiert Plansecur-Geschäftsführer Heiko

Hauser. Er fügt hinzu: "Aber man muss leider auch konstatieren, dass der

dringend benötigte Kurswechsel hin zu mehr selbstgestalteter eigener Vorsorge

ausgeblieben ist. Die schuldenfinanzierte Stabilisierung geht zu Lasten

künftiger Generationen. Jungen Menschen kann man daher nur raten, ihre eigene

Vorsorge so früh wie möglich im Leben aktiv in die Hand zu nehmen."







allerdings am "Fehlen jedweder Weiterentwicklung in Richtung kapitalgedeckter

Vorsorgestrukturen." Heiko Hauser bedauert: "Damit bleibt die für die

langfristige Stabilisierung der Rente zwingend notwendige Parallelität von

Umlagesystem und kapitalgedeckter Rentenvorsoge in der 21. Legislaturperiode des

Deutschen Bundestages offenbar aus."



Der Plansecur-Geschäftsführer stellt klar: "Private und betriebliche

Altersvorsorge bleiben weiterhin unerlässlich, um seinen gewohnten

Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten." Immerhin: Bei der dritten Schicht -

der betrieblichen Altersversorgung neben der gesetzlichen und der privaten - hat

die neue Koalition einige Verbesserungen und Vereinfachungen in Aussicht

gestellt, erkennt Plansecur an.



Abschlagsfreiheit nach 45 Beitragsjahren hat wenig Relevanz



Eine weitere Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag betrifft Menschen mit besonders

langen Erwerbsbiografien. Wer mindestens 45 Jahre Beiträge in die gesetzliche



gehen können - unabhängig davon, ob das reguläre Renteneintrittsalter erreicht

wurde. Bisher führte ein vorzeitiger Renteneintritt zu dauerhaften Kürzungen von

Positiv hebt er die Frühstart- und die Aktivrente hervor. Kritik übt er





