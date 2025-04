eine globale Feier der Fernsehgeschichte

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Julien's Auctions, das weltbekannte Auktionshaus,

das sich auf Erinnerungsstücke aus der Unterhaltungsbranche spezialisiert hat,

präsentiert " Channel Surfing ", eine bahnbrechende Auktionsveranstaltung, die

60 Jahre der ikonischsten Momente des Fernsehens zusammenfasst. Diese

außergewöhnliche Sammlung mit über 600 Requisiten, Kostümen, Kulissen,

Produktionsmaterialien und vielem mehr bietet eine umfassende Reise durch die

Fernsehgeschichte, von beliebten Sitcoms und fesselnden Dramen bis hin zu

bahnbrechenden Varietés und fesselnden Reality-Serien.



"Channel Surfing" bietet Fans und Sammlern weltweit die einmalige Gelegenheit,

ein greifbares Stück Fernsehgeschichte zu besitzen. Die Auktion bietet eine

unvergleichliche Auswahl an Artefakten aus verschiedenen Genres und Epochen, die

den kulturellen Einfluss und die anhaltende Attraktivität des Mediums

widerspiegeln.





Zu den Highlights der Auktion gehören:



- Der originale Americana-Uniform-Bodysuit, den Lynda Carter in ihrer ikonischen

Rolle als Wonder Woman trug, zusammen mit ihrem Diadem, den Ohrringen, der

"Lasso der Wahrheit"-Requisite und den kniehohen Stiefeln.

- Ikonische Kulissen und Requisiten aus Sitcom-Klassikern wie " Cheers ",

einschließlich der originalen Bar-Eingangstür und Barhocker, und " Frasier ",

mit Frasier Cranes Penthouse-Sofa und Café Nervosa Tisch und Stühlen.

- Die sofort erkennbare Couch aus der langlaufenden Comedy " Roseanne ".

- Atemberaubende Kostüme, die von legendären Darstellern getragen wurden,

darunter Chers von Bob Mackie entworfene Ensembles aus " The Sonny and Cher

Comedy Hour " und " Cher " sowie Carol Burnetts typische Kleidung aus " The

Carol Burnett Show " und " Mama's Family ".

- Requisiten und Kostüme aus bahnbrechenden Dramen und Science-Fiction-Serien,

wie " Breaking Bad ", " The Handmaid's Tale ", " Star Trek " und " Lost in

Space ".



Julien's Auctions hat diese Sammlung zusammengestellt, um die Entwicklung des

Fernsehens und seinen tiefgreifenden Einfluss auf die globale Popkultur zu

zeigen. Von den Anfängen des Schwarz-Weiß-Fernsehens bis zur heutigen Ära des

Streaming und Binge-Watching: "Channel Surfing" feiert die Sendungen und Stars,

die unser kollektives Fernseherlebnis geprägt haben.



Die "Channel Surfing"-Auktion findet am Mittwoch, 7. Mai, und Donnerstag, 8.

Mai, live und online statt.



Weitere Informationen finden Sie unter: [LINK ZUR AUKTION] (https://c212.net/c/l

ink/?t=0&l=de&o=4404851-1&h=2396455174&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F

t%3D0%26l%3Den%26o%3D4404851-1%26h%3D90250340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.juli

ensauctions.com%252Fen%252Fauctions%252Fchannel-surfing-a-broadcast-to-binge-auc

tion%26a%3D%255BLINK%2BTO%2BAUCTION%255D&a=%5BLINK+ZUR+AUKTION%5D)



Informationen zu Julien's Auctions:



Wir von Julien's möchten Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und

einzigartige Kollektionen zurück ins Leben bringen. Von Elvis Presley, Marilyn

Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain - von LA bis

zur ganzen Welt sind wir der Ort, wo Originale ihresgleichen finden.



mailto:mozell@homagepr.com



mailto:info@juliensauctions.com



Pressekontakt:



Julien's Auctions

Mozell Miley-Bailey

(646) 653-3105

mozell@homagepr.cominfo@juliensauctions.comVideo -

https://www.youtube.com/watch?v=Xqz8mZ7fO14

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/news-releases/juliens-prasentiert-channel-sur

fing-eine-globale-feier-der-fernsehgeschichte-302429132.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177456/6014230

OTS: Julien's Auctions