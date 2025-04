Im Handelskrieg hat China Trump weiter unter Druck gesetzt und will alle Käufe von Boeing-Flugzeugen unterbinden, und laut einem Bericht gibt es praktisch keine Fortschritte in den Gesprächen zwischen Europa und den USA. Die Aktienmärkte haben bei diesen Meldungen heute kurz gezuckt, bleiben aber zunächst weiter freundlich. Ist das nur eine Bärenmarkt-Rally - oder doch der Boden? Das Sentiment hat extrem schnell gewechselt: laut Bank of America sind Investoren so bärisch wie seit Jahren nicht mehr. Aber laut JP Morgan ist das Sentiment nach der Rally inzwischen wieder sogar extrem optimistisch nach den (letzlich weiter unklaren) Verkündungen von Trump und dem Weißen Haus am Wochenende und Anfang der Woche. Was ist jetzt der wahrscheinliche Weg der Aktienmärkte?

Hinweise aus Video:

Das Video "Trump und Handelskrieg: Bärenmarkt-Rally - oder Boden erreicht?" sehen Sie hier..