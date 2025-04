BMW führt die neue BMW 5er-Reihe mit V2X-Technologie in China ein und kooperiert mit JOYNEXT beim Aufbau intelligenter Städte

NINGBO, China, 15. April 2025 /PRNewswire/ -- BMW hat im Januar 2025 in China die brandneue BMW 5er-Reihe auf den Markt gebracht, der mit der branchenführenden Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie von JOYNEXT ausgestattet ist. Damit ist er das erste Modell von BMW mit integrierten V2X-Funktionen. Diese Kooperation beschleunigt nicht nur die Förderung der Smart-Connectivity-Technologie, sondern demonstriert auch das feste Engagement von BMW für eine tiefgreifendere lokale Zusammenarbeit in China und das Streben nach ökologischer Entwicklung und Innovation innerhalb der Branche.

BMW hat schon immer den Kunden in den Mittelpunkt gestellt und Sicherheit und Verantwortung als Voraussetzung gesehen, um den Kunden ein ausgereiftes und zuverlässiges Fahrerlebnis zu bieten. JOYNEXT, mit seinen branchenführenden unabhängigen F&E-Fähigkeiten und seiner umfassenden Erfahrung in der globalen Produktimplementierung, erwartet, dass es BMWs „Freude am Fahren" in eine neue Dimension heben und gleichzeitig gemeinsam die Verwirklichung der Smart City Vision vorantreiben wird.

Informationen zur BMW Group

Mit ihren vier Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad ist die BMW Group der weltweit führende Premiumhersteller von Automobilen und Motorrädern und bietet darüber hinaus Premium-Finanzdienstleistungen an. Das Produktionsnetzwerk der BMW Group umfasst weltweit über 30 Produktionsstandorte und das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in mehr als 140 Ländern.

Im Jahr 2024 verkaufte die BMW Group weltweit über 2,45 Millionen Personenkraftwagen und mehr als 210.000 Motorräder. Der Gewinn vor Steuern betrug im Geschäftsjahr 2024 11,0 Mrd. EUR bei einem Umsatz von 142,4 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die BMW Group 159.104 Mitarbeiter.

Der wirtschaftliche Erfolg der BMW Group basiert seit jeher auf langfristigem Denken und verantwortungsvollem Handeln. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element der Unternehmensstrategie der BMW Group und umfasst alle Produkte von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer.

Informationen zu JOYNEXT

JOYNEXT ist die Geschäftseinheit für Automobilkonnektivität von JOYSON ELECTRONICS. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung als Tier-1-Lieferant für die weltweit führenden Automobilhersteller haben wir langfristige Partnerschaften mit führenden Automobilmarken wie VOLKSWAGEN, BMW, Audi und NIO aufgebaut und gepflegt. Wir bieten Erstausrüstern und Anwendern weiterhin maßgeschneiderte Produktlösungen in den Bereichen intelligentes Cockpit, intelligente Konnektivität, autonomes Fahren, Softwarelösungen und Software-Engineering-Dienstleistungen.

Unter Berücksichtigung von Innovation und nachhaltiger Entwicklung arbeitete JOYNEXT aktiv mit einer Reihe von ökologischen Partnern wie HUAWEI, Qualcomm, Horizon Robotics, Black Sesame Technologies, ORITEK, QNX, Elektrobit, Microsoft, Brose und Autobrains zusammen, um gemeinsam den Wandel der intelligenten Automobilindustrie voranzutreiben und die Art des Reisens für Generationen weiter zu gestalten.

