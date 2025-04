Excellon meldet vermittelte Privatplatzierung von Einheiten mit einem Lead Order von Eric Sprott für einen Bruttoerlös von bis zu 5,0 Mio. C$ Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt Toronto, Ontario – 15. April 2025 / IRW-Press / Excellon Resources Inc. (TSX: EXN) (FWB: E4X2) („Excellon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt …