Euro gibt im US-Handel weiter nach und fällt unter 1,13 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Handelsverlauf weiter nachgegeben und ist unter 1,13 US-Dollar gerutscht. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1274 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1324 (Montag: 1,1377) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8830 (0,8789) Euro.

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Die Unsicherheit hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im April einbrechen lassen. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel so stark wie seit Beginn des russischen Angriffskriegs nicht mehr. Belastet von der Stimmungseintrübung wurden die exportintensiven Branchen.