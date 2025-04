DHL-Beschäftigte in Leipzig streiken für bessere Löhne Beschäftigte am Leipziger DHL Hub protestieren mit einem Warnstreik für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. An der Auftaktkundgebung beteiligten sich rund hundert Streikende, im Laufe des Abends sollen sich mehrere Hundert der 7.000 …