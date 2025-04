Kempinski Hotels erweitert strategische Partnerschaft mit BTG Hotels, um das Angebot an Luxus-Hotels in China zu erweitern

GENF, 16. April 2025 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf einer mehr als 30-jährigen Partnerschaft in der Luxusindustrie in China, Kempinski Hotels und BTG Hotels (Group) Co., Ltd. (BTG Hotels) freuen sich, ein neues Kapitel ihrer strategischen Partnerschaft in China ankündigen zu können. Die Kempinski Group hat mit der Umsetzung eines strategischen Plans begonnen, der darauf abzielt, die Marktführerschaft, die das älteste europäische Hotelunternehmen seit über 150 Jahren innehat, zurückzuerobern und zu stärken.

Die Kempinski Group lanciert einen mehrjährigen Investitionsplan, um das Wachstum der sehr erfolgreichen Partnerschaft mit BTG Hotels zu unterstützen. Der Plan wird sich auf vier Hauptpfeiler konzentrieren:

Erweiterung des chinesischen Kulturerbe-Portfolios für die Marke Kempinski , Erweiterung des Angebots für anspruchsvolle chinesische Reisende, die China entdecken, und Angebot authentischer chinesischer Kulturerlebnisse für internationale Reisende, die dieses schöne Land entdecken. Einführung von einer neuen Lifestyle-Gastronomiemarke mit dem Ziel, 200 Hotels in China in den nächsten fünf Jahren zu erreichen. Die neue Marke nutzt die Stärke von BTG Hotels, das kontinuierliche Wachstum des chinesischen Marktes und Kempinskis Expertise in der Gestaltung einzigartiger Erlebnisse und wird die Auswahl für chinesische Kunden in China erweitern. Fortsetzung der strategischen Unterstützung des Bristoria-Markenportfolios und Verstärkung der Zusammenarbeit, um die globale Expansion der Marke NUO voranzutreiben und sie als Maßstab für kulturelle Luxusgastronomie weltweit zu etablieren. Verstärken Sie die Zusammenarbeit auf Mitgliedschaft System Integration.

Dieses Engagement unterstreicht ihr gemeinsames Bestreben, im Gastgewerbe eine Vorreiterrolle zu spielen und den sich wandelnden Bedürfnissen des chinesischen Marktes gerecht zu werden.

"BTG und Kempinski haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten enorme Erfolge erzielt. Chinas Rolle auf der Reise- und Tourismusbühne hat sich im letzten Vierteljahrhundert stark gewandelt, und Kempinski war vom ersten Tag an Teil dieser Reise", sagte Madame Li, Vorsitzende von BTG Hotels (Group) Co., Ltd. "Wir freuen uns darauf, die langfristige Strategie in der Region weiter zu stärken, die Expertise von Kempinski im Bereich Gastgewerbe zu nutzen und gemeinsam weiterhin eine treibende Kraft in der Entwicklung der chinesischen Gastgewerbelandschaft zu sein."