NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Merz/Kritik an der SPD:

"Wie würden Unionsvertreter reagieren, wenn Saskia Esken oder Lars Klingbeil öffentlich Zweifel am harten Migrationskurs äußern würden, einem für CDU/CSU zentralen Vorhaben? Merz sägt somit ein bisschen an dem Ast, auf dem er eigentlich vier Jahre lang sitzen möchte. Man mag sich damit trösten, dass die SPD-Mitglieder in der Vergangenheit traditionell staatstragend abgestimmt haben, in dubio pro Gemeinwohl, könnte man dieses respektable Verhalten übersetzen. So dürfte es auch dieses Mal kommen."/yyzz/DP/men