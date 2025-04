KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Klimapolitik:

"Der neue europäische Klimabericht des EU-Dienstes Copernicus und der Weltwetterorganisation liefert nun neue Argumente, warum der Klimaschutz doch zur Top-Priorität der künftigen Regierung werden sollte. Im vergangenen Jahr gab es Rekordhitze in ganz Europa, auch in Deutschland. 335 Menschen kamen allein 2024 bei schweren Stürmen und Überschwemmungen europaweit ums Leben, 413.000 litten unter den Folgen. Hinzu kommt, dass Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent ist. All das zeigt: Ein schlichtes Weiter so reicht beim Klimaschutz nicht aus. Union und SPD müssen mehr liefern."