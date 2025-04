Facebook-Gründer erwog 2018 Trennung von Instagram

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Prozess zur möglichen Zerschlagung des Facebook-Konzerns Meta hat eine überraschende Enthüllung gebracht: Gründer Mark Zuckerberg erwog 2018 selbst, die Foto-Plattform Instagram wieder abzustoßen. In einer vor Gericht zitierten vertraulichen E-Mail verwies Zuckerberg auf zunehmenden Druck von Wettbewerbshütern. Es sei möglich, dass man "in den nächsten fünf bis zehn Jahren" gezwungen werde, sich von Instagram und dem Chatdienst WhatsApp zu trennen.

Genau das versucht gerade die US-Handelsbehörde FTC in dem Prozess in Washington zu erreichen. Der Konzern verwarf unterdessen die damaligen Trennungs-Überlegungen und entschied sich für eine tiefe Integration von Instagram und WhatsApp. Jetzt wehrt sich Meta vor Gericht gegen eine Zerschlagung. Unabhängig vom Ergebnis im Prozess in Washington dürften bis zu einer endgültigen Klärung noch Jahre vergehen: Es ist davon auszugehen, dass die unterlegene Seite in Berufung geht.