'Barça überlebt Hölle'

DORTMUND (dpa-AFX) - "An der Grenze zur Tragödie", "schlechter Tag", "Flirt mit einer weiteren europäischen Katastrophe": Die spanische Presse ließ kein gutes Haar am pomadigen Auftritt des FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Borussia Dortmund (1:3). Der BVB bekam dagegen trotz des Ausscheidens viel Lob - allen voran Dreifachtorschütze Serhou Guirassy, der in der Königsklasse nun auf 13 Saisontore kommt. ds

Spanien



"Sport": "Ein nicht wiederzuerkennendes Barça überlebt die "Hölle" in Dortmund. Das Blaugrana-Team flirtete mit einer weiteren europäischen Katastrophe, nutzte den 4:0-Sieg am Montjuïc jedoch optimal und kehrte ins Halbfinale der Champions League zurück."