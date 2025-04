Gold eskaliert. Mit diesen 3 Aktien auf den explodierenden Goldpreis setzen

Die Rekordjagd des Edelmetalls geht unvermindert weiter. Nach einem kurzen Rücksetzer am Montag fand Gold bereits am Dienstag wieder zurück in die Spur. Das übergeordnete Kursziel von 3.500 US-Dollar kommt immer näher. Dabei muss es nicht bleiben. Auch ein Durchmarsch in Richtung 4.000 US-Dollar ist dabei nicht auszuschließen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Mauer aus Gold gegen den Crash. Goldpreis heizt Barrick Gold, Newmont & Co ein“ . Doch nicht nur für Gold läuft es. Auch Silber und Kupfer zeigten sich zuletzt verbessert. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis knallt rauf. Dieser Gold-Kupferproduzent geht steil“ .

Mit diesen 3 Aktien auf haussierenden Goldpreis setzen

In den letzten Monaten wurden des Öfteren an dieser Stelle die exzellenten Perspektiven unserer drei heutigen Protagonisten Agnico Eagle Mines, Kinross Gold und Alamos Gold thematisiert. Auf Sicht von 12 Monaten weisen die drei Produzentenaktien eine Verdopplung auf. Dabei muss es in Erwartung weiter anziehenden Goldpreise und der aktuell zu beobachtenden Ausbruchssituationen nicht bleiben.

Agnico Eagle Mines - Mega-Kaufsignal ausgelöst

Für ein vermeintliches Schwergewicht ist die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines durchaus behände. Die Aktie jagte in den letzten 12 Monaten von 60 US-Dollar auf 120 US-Dollar und löste kürzlich mit dem Ausbruch über die 110 US-Dollar ein frisches Kaufsignal aus. Die Tür auf der Oberseite steht weit offen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 110 US-Dollar begrenzt. Agnico Eagle Mines wird am 24. April die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 vorlegen. Starke Daten könnten die Aktie weiter antreiben.

Kinross Gold – Fulminante Rallye vor Fortsetzung

Kinross Gold gehört zu den positiven Überraschungen. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen bzw. die Aktie mit zahlreichen Unbilden konfrontiert. Diese Phase gehört der Vergangenheit an. In den letzten 12 Monaten zauberte Kinross Gold eine imposante Rallye auf das Parkett und legte von 6,5 US-Dollar auf über 14 US-Dollar zu. Der Ausbruch über die 13 US-Dollar lieferte ein richtungsweisendes Kaufsignal. Spätestens mit der Veröffentlichung der Q1- Ergebnisse am 06. Mai wird das Kursniveau der Aktie allerdings auf den Prüfstand kommen. Bis dahin: Auf der Oberseite winkt aufgrund des Kaufsignals eine Fortsetzung der Rallye. Mit Rücksetzern muss gerechnet werden. Diese sollten im besten Fall auf 13 US-Dollar begrenzt bleiben.

Alamos Gold – Weitere Kursgewinne winken

Alamos Gold verzeichnete in den letzten Monaten eine beeindruckende Kursrallye. Seit Mitte April 2024 ging es von 15 US-Dollar auf 30 US-Dollar. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist auch bei Alamos Gold Stand heute nicht zu erwarten. Die Aktie weist ein imposantes Momentum auf und nach dem Ausbruch über die 27 US-Dollar ist auch für Alamos Gold der Weg auf der Oberseite frei. Der kanadische Goldproduzent hat die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse für den 30. April angekündigt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

