Zollkrieg belastet abermals

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Mit der zuletzt deutlichen Erholung am deutschen Aktienmarkt vom US-Zollschock seit Anfang April dürfte es am Mittwoch erst einmal vorbei sein. Das Zoll-Thema und Nachrichten zum KI-Konzern Nvidia belasten. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor Xetra-Beginn 0,48 Prozent tiefer auf 21.151 Punkte. Im Zollkrieg zwischen den USA und China gibt es keine Fortschritte. US-Präsident Donald Trump sagte: "Der Ball liegt bei China. China muss ein Abkommen mit uns schließen. Wir müssen keinen Deal mit denen machen". Zudem drückt auf die Stimmung, dass der Halbleiter-Gigant Nvidia von der US-Regierung mit verschärften Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China konfrontiert wird. Dies brockt Nvidia Einbußen in Milliardenhöhe ein. "Mit dem Exportverbot für den H20 Chip von Nvidia nach China erleben wir im aktuellen Handelskonflikt eine neue Eskalation", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Das Umfeld bleibe volatil. "Die Zeit der Planbarkeit ist sowohl für Unternehmen als auch für Anleger erst einmal Geschichte."