BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 900 auf 700 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field hält eine Erholung der Verschreibungszahlen für Abnehmmittel in den USA laut einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar vor dem Sommer für unwahrscheinlich. Die Dänen lägen beim Umsatzwachstum währungsbereinigt momentan am Boden der Zielspanne für das Gesamtjahr, schrieb sie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 20:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 56,94EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 700

Kursziel alt: 900

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m