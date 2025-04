JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S auf "Underperform" belassen. Im aktuell höchst unsicheren Umfeld zeige der Agrarchemiesektor gewisse Defensivqualitäten, schrieb Analyst Charlie Bentley in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Der Kursrückgang sei hier in den meisten Fällen vergleichsweise moderat ausgefallen. Die Ergebnisschätzungen seien durch die Bank etwas gesunken - insbesondere bei BASF./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 12:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 13,43EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m