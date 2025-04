BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Nordex beim Kursziel von 19 Euro mit "Buy" aufgenommen. Belastungsfaktoren wie volatile Lieferketten, schwächere Servicemargen und geringere Volumina dürften schwinden, schrieb Analyst Richard Dawson in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er rechnet mit weiter zunehmenden Orders nach der Rekordauftragslage 2024./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,51EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m