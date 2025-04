Adidas in unangenehmer Lage

Adidas wird seine zu einem Großteil in Asien hergestellten Waren in den USA nur unter erheblichen Schwierigkeiten verkaufen können und dadurch einen lukrativen Absatzmarkt auf absehbare Zeit einbüßen. Durch Donald Trumps Zollpolitik könnten die entsprechenden Quartals- und Jahresergebnisse nicht mehr erreicht werden und würden in der Aktie dementsprechend für eine Sogwirkung auf der Unterseite sorgen. Sobald der kurzzeitige Aufwärtstrend (bärische Flagge) durch einen Kursrutsch unter 193,45 Euro zur Unterseite aufgelöst wird, dürften wieder Verkaufssignale im Chartbild dominieren, Abschläge auf 189,45 und darunter 175,30 Euro kämen in diesem Fall nicht überraschend. Das Hauptziel für die Adidas-Aktie liegt aber weiter bei 165,00 Euro. Auf der Oberseite begrenzt dagegen die einstige Rechteckbegrenzung von 208,00 Euro einen weiteren Aufschwung des Papiers, könnte aber bei einem erfolgreichen Durchbruch Aufwärtspotenzial zurück an den EMA 200 (rote Linie) bei aktuell 225,70 Euro generieren. Angesichts der massiven Kapitalabflüsse aus den Finanzmärkten scheint dieses Szenario vorläufig nicht die Hauptrichtung zu werden.

Trading-Strategie: