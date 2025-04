Damoklesschwert schwebt weiter über Aktie

Donald Trump hat nach der Zollkeule von vor ein paar Tagen Produktionsstätten in den USA mit Zulieferern aus Drittstaaten in helle Aufruhr versetzt. Zwar ist der Präsident bei den angekündigten Zöllen ein Stück weit zurückgerudert und räumt nun mehr Zeit für die Hersteller ein, um ihre Produktion vollständig in die USA zu verlagern, dennoch dürfte eine solche Aktion nicht von heute auf morgen gelingen. Unterdessen droht der General Motors-Aktie die Aktivierung einer Trendwende durch Auslösen einer SKS-Formation der letzten Monate. Demnach wären unterhalb von 40,00 US-Dollar zeitnahe Abschläge zunächst auf 37,92 und darunter in den Bereich um 34,78 US-Dollar stark anzunehmen. Eine vollständige Umsetzung des technischen Konstrukts würde sogar Abschläge auf 31,50 US-Dollar erlauben, ehe wieder eine längere Gegenbewegung zur Oberseite beginnt. Ein Verbleib oberhalb der Nackenlinie und 40,00 US-Dollar birgt jedoch kurzzeitige Chancen für einen Kursanstieg zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 47,31 US-Dollar. Darüber könnte sogar das Niveau der rechten Schulter um 50,58 US-Dollar erneut angesteuert werden. Eine solche Entwicklung gilt nach heutiger Einschätzung jedoch als wenig wahrscheinlich.

Trading-Strategie: