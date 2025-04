DAX weitet Gewinne aus

Nach dem zurückliegenden Crash auf 18.489 Punkte am Montag der abgelaufenen Woche konnte eine erste Kaufwelle bis in den Bereich um 21.300 Punkten heranreichen. Ein weiterer Rücksetzer in der Nähe von 20.000 Punkten wurde schon am Folgetag abgefangen. Nun läuft beim DAX eine zweite größere Kaufwelle, die oberhalb der Donnerstagshochs von 21.300 Zählern geradewegs in den Zielbereich von 21.513 Punkten führen dürfte und sich für ein kurzzeitiges Long-Engagement anbietet. Exakt auf diesen kurzen Anstieg können nun gezielt Long-Positionen eröffnet werden. Dennoch bleiben die Abwärtsrisiken für das heimische Leitbarometer durch eine fehlende zweite Verkaufswelle allgegenwärtig, weshalb auch am Zielpunkt ein Short-Engagement in Betracht gezogen wird. Der knapp darüber befindliche EMA 50 sorgt für einen weiteren nicht unerheblichen Widerstand. Insgesamt wird für den DAX ein Abschwung auf 18.000 Punkte und später sogar 16.528 Zähler favorisiert.

Aktuelle Lage