ChatGPT-Erfinder entwickelt Konkurrenz für Musks X

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI arbeitet laut einem Medienbericht an einem Online-Netzwerk, das mit Elon Musks Twitter-Nachfolger X konkurrieren könnte. Das Projekt sei noch in einer frühen Phase, aber es gebe eine interne Testversion, schrieb die Website "The Verge".

Der Prototyp docke an den ChatGPT-Bildgenerator mit einem Social-Media-Feed an, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Unklar sei, ob daraus eine eigenständige App entstehen solle oder der Dienst als ein Teil von ChatGPT gedacht sei. OpenAI reagierte nicht auf eine Anfrage zu dem Bericht.