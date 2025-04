UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 Dollar

Grassnabe schrieb 11.04.25, 20:44

Hm? ein großer Player mit Ahnung sagt ,das Nvidia keine großen Sprünge macht und stuft ab..

Ja was soll man davon halten was soll man darüber sagen?

Ich weiß nur das die gleichen Spinner vor 4 Jahren genau ,,aber gaaanz genau das gleiche gesagt haben.



Kauft Nvidia oder kauft keine Nividia oder noch besser VERKAUFT !!!!

Aber bitte seid hier nicht die Peter Pan´s mit den wenig Haarens.

Das was hier geschrieben steht in den letzten Beiträgen kann ich ÜBERALL lesen egal ob AktienProfi .Ariva .FinanzBörse oder Adhoc ...egal was und wo

und dann komm ich hier rein und da steht das SELBE ..Ein Großes Bal Bla Bla

Haltet einfach mal die Backen und haltet die Füsse still.Ihr seid üüüberhaupt nicht Börsen geeignet .In Zeiten von Trump der jeden Tag einen Ablässt,kauft ,kauft man nach bei 95 Euro Nvidia oder ist einfach nur Ruhig

Beim kleinsten Auf und auch Ab einer Aktie ( egal welche) wird gejammert ..Mein Geld mein Geld mein Geld .Habt ihr das Geld nicht ÜBER ?

Geht in Festgeld da habta eure Ruhe

Furchtbar