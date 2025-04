Makenita Resources erhält US-Symbol KENYF

Vancouver, B.C. - 16. April 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein US-Handelssymbol KENYF erhalten hat und nun die vollständige DTC-Berechtigung anstrebt, um den Zugang zum Handel auf dem US-Markt zu verbessern. Das Unternehmen hat außerdem eine Bohrgenehmigung beantragt, um sein erstes Bohrprogramm auf dem Silber-/Kobalt-Konzessionsgebiet Hector in Ontario in die Wege leiten zu können. Die Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen, sofern die Genehmigung erteilt wird.