Zoll-Thematik sorgt für Zurückhaltung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zur Wochenmitte auf die Bremse getreten. Für Belastung sorgen mangelnde Fortschritte beim Thema Zölle sowie - damit zusammenhängend - Nachrichten zum KI-Konzern Nvidia . Positives kommt aus China, wo das vorläufige Wirtschaftswachstum im ersten Vierteljahr mit 5,4 Prozent unerwartet stark ausgefallen ist.

Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 21.122 Punkte. Am Dienstag war der deutsche Leitindex, angetrieben von Ausnahmen auf US-Zölle für Autos, über die viel beachtete Marke von 21.000 Punkten geklettert, am Hoch aus der Vorwoche bei 21.300 Punkten aber zurückgeprallt.