Gold auf Allzeithoch bei 3.286 $/oz

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.220 auf 3.229 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong kräftig an und notiert aktuell bei 3.286 $/oz um 60 $/oz über dem Vortagesniveau auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.

Kanzlerkandidat Friedrich Merz will den Marschflugkörper Taurus in die Ukraine liefern. Er möchte der ukrainischen Armee helfen, in die Offensive zu kommen. Mit dem Taurus könnte die Ukraine mit der weitreichenden Präzisionswaffe auch Ziele in Moskau angreifen. Dabei wären auch deutsche Soldaten beim Angriff auf Russland beteiligt, die die Zielsteuerung übernehmen. Geplant ist auch, die wichtigste Landverbindung Russlands zur Krim zu zerstören. Unterstützt werden die Offensivbemühungen von den Außenministern der Niederlande Caspar Veldkamp und Polens Radoslaw Sikorski und die EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas.

27.01.23: Außenministerin Annalena Baerbock „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 93.095 Euro/kg, Vortag 91.412 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber kann zulegen (aktueller Preis 32,61 $/oz, Vortag 32,24 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 950 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 952 $/oz, Vortag 926 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 64,01 $/barrel, Vortag 65,07 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der Xau-Index verbessert sich um 0,7 % oder 1,3 auf 191,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Agnico 4,0 % und Kinross 2,6 %. Bei den kleineren Werten ziehen Skeena 14,1 %, Northern Dynasty 10,4 % und Sandstorm 9,2 % an. First Mining geben 6,7 %, Intern. Tower Hill 6,3 % sowie I-80 und Rusoro jeweils 5,6 % nach. Bei den Silberminen steigen Fresnillo und Excellon jeweils 3,7 %. Metallic fallen 11,1 %, New Pacific 4,6 % und Guanajuato 4,1 %.