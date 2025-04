SAP-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Kurserholung

Wegen der US-Zollkapriolen geriet auch die Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600), die noch am 19.2.25 bei 283,50 Euro auf einem neuen Hoch gehandelt wurde, massiv unter Druck. Wurde die Aktie noch am 7.4.25 zeitweise bei 208 Euro gehandelt, so konnte sie sich mittlerweile wieder auf 230 Euro erholen.

Da das reduzierte Kursniveau das schwächere wirtschaftliche Umfeld bereits widerspiegle und die Aufwärtspotenziale höher als die Risiken der Unternehmen im europäischen Softwaresektor seien, bekräftigten die Experten von JP Morgan ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie ihre Erholung in absehbarer Zeit auf 245 Euro fortsetzen kann, wo sie zuletzt 3.4.25 notierte.