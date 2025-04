Neue Studie zu Fahrrad-Leasing und Schäden (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Studie herunterladen

https://ots.de/K0Uamw

--------------------------------------------------------------



Hannover (ots) - Viele wünschen sich ein Dienstrad von ihrem Arbeitgeber; doch

die meisten haben bislang kein entsprechendes Angebot. Dies findet eine neue

Studie des Versicherers und Leasing-Anbieters Linexo heraus. Die repräsentative

Befragung von über 5.000 Fahrrad- und E-Bike-Besitzenden erfasst erstmalig die

Erfahrungen und Einstellungen zum Dienstrad aus Perspektive der Radelnden.

Unabhängig davon, ob das Rad geleast oder direkt gekauft ist: Die Studie zeigt

auch, von welchen Schäden das Bike am häufigsten betroffen ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mehr als ein Viertel der von Linexo und Statista Befragten (https://www.linexo.de/sites/default/files/2025-04/linexo-bike-studie-2025-leasing-schaeden.pdf) [1]möchte gern ein Dienstrad leasen. Dabei hat ein großer Teil der Befragten keinenZugang zu einem solchen Angebot: 47,4 Prozent der Befragten ohneDienstradleasing sagen, dass ihr Arbeitgeber kein entsprechendes Angebot macht."Längst nicht alle am Dienstrad Interessierten erhalten ein Leasing-Angebot vonihrem Arbeitgeber. Unser Auftrag ist also klar zu zeigen, dass sich diesesnachgefragte Benefit für Unternehmen jeder Größe lohnt. Denn wenn Leasing undVersicherung aus einer Hand kommen, heißt das für Arbeitgeber und -nehmerminimaler Aufwand, null Risiko und bestens geschützt zu radeln", so SörenHirsch, Bereichsleitung bei Linexo by Wertgarantie.So wird geleast: Gehaltsumwandlung versus GehaltsextraTypischerweise wird das Dienstrad per Gehaltsumwandlung finanziert. Dabei wirddie monatliche Leasingrate vom Bruttogehalt des Arbeitnehmers abgezogen; derentstehende Steuervorteil begründet die Ersparnis gegenüber dem Direktkauf.Erstmalig erhebt die Linexo Studie, inwiefern Unternehmen das Dienstradzusätzlich fördern: 30 Prozent der Leasingnutzenden und -interessierten freuensich über einen Zuschuss ihres Arbeitgebers zur monatlichen Rate. Rund 14Prozent erhalten das Leasingbike von ihrem Arbeitgeber sogar als steuerfreiesGehaltsextra. Wie hoch der individuelle Kostenvorteil von einem Dienstradgegenüber dem Direktkauf ist, berechnet zum Beispiel der Linexo Rechner(https://leasing.linexo.de/vorteilsrechner) .Geringere Kosten: Top Gründe für ein DienstradDer attraktivste Aspekt eines Dienstrad-Leasingvertrags ist mit 47 Prozenteindeutig die geringe monatliche Belastung. Auch der Wunsch nach einem"Rundum-sorglos-Paket" ist groß: 39,6 Prozent setzen auf im Vertrag enthalteneVersicherung und Inspektion, 32,8 Prozent auf Ersatzfahrrad und den Ausschluss