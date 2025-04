Starke Investoren stehen hinter De.mem

Starkes Wachstum braucht starke Partner. Der international agierende Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie De.mem hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Übernahmen an Umsatz und Unternehmensgröße zugenommen. Hinter diese Transaktionen stehen starke Investoren – allen voran zwei bekannte Investoren mit Sitz in Australien und Neuseeland.

Konkret ist die Rede von führenden strategischen und institutionellen Investoren, die Teile ihres Kapitals in De.mem investiert haben. So zählen etwa die beiden Investoren Perennial Value Management und Pathfinder Asset Management seit 2019 zu De.mems größten und strategisch wichtigsten Geldgebern.

Im Sommer 2019 stärkte eine Finanzierungsrunde in Höhe von knapp 2 Millionen AUD De.mems Eigenkapitalausstattung. Mit von der Partie bei der damaligen Kapitalerhöhung waren neue führende institutionelle Investoren wie auch bestehende Anteilseigner.

Als Anker-Investor in dieser Runde konnte De.mem mit Perennial Value Management, einen der größten Investoren im Small- und Microcap Segment Australiens, für sich gewinnen. Damals im Sommer 2019 kamen allein 1,5 Millionen AUD von Perennial, was 7,7 Prozent des Unternehmens entsprach. Perennial ist damit zweitgrößter Investor hinter dem aus Singapur stammenden Fonds New Asia Investments, aus dem De.mem gegründet wurde. Mittlerweile hält Perennial De.mem-Anteile in Höhe von rund 14 Prozent und hat an fast allen Finanzierungrunden teilgenommen. „Perennial war und ist uns ein verlässlicher Anker“, erklärt De.mem Firmenchef Andreas Kröll.

Perennial ist ein in Australien bekannter und vielfach ausgezeichneter Vermögensverwalter, dies insbesondere im Small- und Microcap Segment. Für De.mem waren die Reputation, das Netzwerk zur Industrie wie auch zu anderen Investoren seit jeher enorm hilfreich und wichtig, so Kröll weiter.

Im Dezember 2019 stieg dann im Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde eine weitere Gruppe von Investoren unter der Führung des im Bereich Wasser spezialisierten Fonds Pathfinder Asset Management aus Auckland (Neuseeland) bei De.mem ein.

Damals sollte das Geld, dass neben Pathfinder von hochrangigen institutionellen Investoren, bekannten Family Offices und weiteren Investoren kam, vor allem in den Ausbau des Build, Own, Operate Geschäfts fließen und das organische Wachstum von De.mem stärken. Denn damit verbesserte De.mem seinen Anteil an langfristig stabilen und wiederkehrenden Umsätzen und vertiefte die Kundenbeziehungen zu wichtigen Großkunden im Industriebereich.