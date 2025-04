Börsenstart Europa - 16.04. - OMX Stockholm 30 schwach -1,34 %

Der TecDAX steht bei 3.402,97 PKT und verliert bisher -1,21 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +2,18 %, 1&1 +0,52 %, Deutsche Telekom +0,30 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -7,25 %, Jenoptik -4,25 %, SILTRONIC AG -4,19 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.902,76 PKT und verliert bisher -1,18 %.

Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +1,70 %, Pernod Ricard +0,89 %, DANONE +0,88 %

Flop-Werte: ASML Holding -6,30 %, Stellantis -3,71 %, Hermes International -2,99 %

Der ATX steht bei 3.879,28 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Telekom Austria +4,25 %, Verbund Akt.(A) +0,85 %, UNIQA Insurance Group +0,58 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -5,27 %, Wienerberger -2,77 %, voestalpine -2,38 %

Der SMI bewegt sich bei 11.542,36 PKT und fällt um -0,95 %.

Top-Werte: Nestle +0,68 %, Novartis +0,39 %, Swisscom +0,09 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -3,95 %, UBS Group -3,94 %, Logitech International -2,80 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:54) bei 7.253,06 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +3,74 %, Bouygues +0,94 %, Pernod Ricard +0,89 %

Flop-Werte: Stellantis -3,71 %, Publicis Groupe -3,24 %, Hermes International -2,99 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.349,04 PKT und verliert bisher -1,34 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +0,37 %, Telia Company +0,34 %, Tele2 (B) +0,31 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,70 %, SKF (B) -3,15 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,92 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.040,00 PKT und verliert bisher -1,20 %.

Top-Werte: Viohalco +3,19 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,51 %, Coca-Cola HBC +0,53 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,14 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -2,15 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,90 %