Mit der D&G Direktvertrieb GmbH Karriere machen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Holdorf (ots) - Erfolg, Freiheit und Selbstbestimmung - das sind die Ziele, dieviele Berufstätige anstreben. Stattdessen stecken sie jedoch nicht selten ineiner Schleife aus starren Hierarchien, geringem finanziellem Erfolg undbegrenzten Karrieremöglichkeiten fest, ohne dass Besserung in Aussicht wäre.Sascha Gisbrecht, der Geschäftsführer der D&G Direktvertrieb GmbH, eröffnetmotivierten Menschen mit seinem Unternehmen die Möglichkeit, den Traum von dereigenen Selbstständigkeit zu verwirklichen. Dabei kommt es ihm vor allem auf dasThema Langfristigkeit an. Welche Vorteile die D&G Direktvertrieb GmbH ihrenMitarbeitern bietet und warum sich eine Bewerbung lohnt, erfahren Sie imFolgenden.Im Direktvertrieb ist Erfolg kein Zufall, sondern das Ergebnis einer starkenArbeitsmoral, hoher Motivation und der richtigen Einstellung. Menschen, die denWillen haben, über sich selbst hinauszuwachsen, haben die Möglichkeit,beträchtliche Gewinne zu erzielen. Allerdings legen die meistenDirektvertriebsunternehmen den Fokus auf schnelle Gewinne statt auf langfristigeNachhaltigkeit. So neigen Investoren, die auf kurzfristige Renditen aus sind,zum Beispiel oft dazu, ihre Beteiligungen schnell wieder zu verkaufen, sobaldsie einen angemessenen Gewinn erzielt haben. Das kann dazu führen, dasspotenzielle Mitarbeiter zögern, sich dem Direktvertrieb anzuschließen. Ihnenfehlt oft die langfristige Sicherheit - nicht so bei der D&G DirektvertriebGmbH. "Unsere Vertriebler werden niemals im Stich gelassen", betont SaschaGisbrecht, Geschäftsführer der D&G Direktvertrieb GmbH. "Obwohl sieselbstständig arbeiten, können sie sich stets auf uns verlassen, wenn sie mitHerausforderungen konfrontiert sind.""Die Folge ist ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeiter ihr volles Potenzialentfalten können, ohne sich um die Unsicherheiten kümmern zu müssen, die oft mitdem Direktvertrieb verbunden sind", fährt der Experte für Direktvertrieb fort."Das ist uns so wichtig, weil unsere Vertriebler die Basis für ein gesundesWachstum sind." Als Kooperationspartner des Bundesverbands DirektvertriebDeutschland e.V. hat sich die D&G Direktvertrieb GmbH unter anderem aufGlasfaserlösungen spezialisiert, die die Vertriebler regional vertreiben. Da dasUnternehmen in Zukunft noch andere Bereiche erschließen möchte, ist es stets aufder Suche nach neuen Mitarbeitern mit Disziplin, einer proaktiven Einstellungund Eigenmotivation, die gemeinsam mit der D&G Direktvertrieb GmbH wachsenmöchten. Als freiberufliche Handelsvertreter erhalten die Vertriebler dienotwendige Unterstützung, um potenzielle Kunden zu überzeugen und ihr Einkommenzu steigern. Das Team der D&G Direktvertrieb GmbH setzt sich aus engagierten