Auslaufende Corona-Maßnahmen führen im Jahr 2023 zu leicht rückläufigen Gesundheitsausgaben

WIESBADEN (ots) -



- Gesundheitsausgaben der öffentlichen Haushalte gegenüber 2022 fast halbiert

und damit maßgeblich für insgesamt leicht rückläufige Ausgaben

- Schätzung für 2024 geht von deutlichem Anstieg der Gesundheitsausgaben aus



Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr

um 0,1 % oder 396 Millionen Euro auf 500,8 Milliarden Euro gesunken. Das waren 6

013 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, lag der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt

(BIP) 2023 bei 12,0 % und damit 0,7 Prozentpunkte niedriger als 2022. Maßgeblich

für den leichten Ausgabenrückgang im Jahr 2023 waren die auslaufenden

Corona-Maßnahmen, wodurch sich die Gesundheitsausgaben der öffentlichen

Haushalte im Vergleich zu 2022 nahezu halbierten. Für das Jahr 2024 ist dagegen

nach ersten Schätzungen wieder mit einem Anstieg der Gesundheitsausgaben

insgesamt zu rechnen.





Gesundheitsausgaben der öffentlichen Haushalte gegenüber 2022 fast halbiertDurch die stark rückläufigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemiesanken die Gesundheitsausgaben im Bereich der öffentlichen Haushalte im Jahr2023 gegenüber 2022 um 45,0 % von 51,4 Milliarden Euro auf nun 28,3 MilliardenEuro. Dem Ausgabenrückgang im Vergleich zum Vorjahr von fast 23,2 MilliardenEuro standen jedoch zum Teil deutliche Ausgabensteigerungen der anderenAusgabenträger (vor allem gesetzliche und private Krankenversicherungen)gegenüber. In der Summe führte dies zum leichten Rückgang der gesamtenGesundheitsausgaben. Den bisher einzigen Ausgabenrückgang im Vorjahresvergleichhatte es im Jahr 2004 gegeben, als das Gesetz zur Modernisierung dergesetzlichen Krankenversicherung (GMG) eingeführt wurde.Der Anteil der öffentlichen Haushalte an den Gesundheitsausgaben ging 2023 auf5,6 % zurück, nachdem er im Jahr 2022 noch bei 10,3 % gelegen hatte.Gesetzliche Krankenversicherung trug mehr als die Hälfte der GesundheitsausgabenMit einem Ausgabenanteil von 55,7 % war die gesetzliche Krankenversicherung auchim Jahr 2023 der größte Ausgabenträger im Gesundheitswesen. Ihre Ausgabenbeliefen sich auf 279,1 Milliarden Euro und lagen somit 5,2 % oder 13,7Milliarden Euro über denen des Jahres 2022.Die privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck bildeten2023 mit Gesundheitsausgaben in Höhe von 60,3 Milliarden Euro oder 12,0 % denzweitgrößten Ausgabenträger. Im Vorjahresvergleich wiesen sie einenAusgabenanstieg von 5,8 % oder 3,3 Milliarden Euro auf.Die soziale Pflegeversicherung hatte 2023 einen Anteil von 11,6 % an den