Trump crasht Nvidia - Gold explodiert auf Allzeithoch!

Vielleicht als "Racheakt" für Boeing hat die Trump-Regierung dem Chip-Giganten Nvidia verboten, Chips an China zu verkaufen - damit erreicht der Handelskrieg gegen China wieder eine neue Dimension. Nvidia konnte aufgrund der bereits bestehenden Sanktionen nur leistungschwächere Chips an China verkaufen - nun ist dieser Markt komplett verloren, das Unternehmen wird zum Schlachtfeld im Handelskrieg von Donald Trump. Damit schneiden sich Trump und die USA jedoch ins eigene Fleisch - der US-Präsident fordert daher nicht zufällig Peking dazu auf, sich bei ihm zu melden. Das ist nicht gerade ein Zeichen von Stärke - im Gegenteil. Ein Blick in die ökonomische Realität zeigt, wie verwundbar die USA sind, wenn die beiden Weltmächte sich im Handelskrieg weiter beharken. Gold steigt wieder einmal auf ein neues Allzeithoch - es ist anders als Bitcoin eben ein wirklich sicherer Hafen. Ist das Ende der Gold-Rally aber dennoch bald erreicht?

Hinweise aus Video:

1. Trump Richtung China: Ihr seid am Zug – Ihr braucht uns!

2. ASML-Aktie fällt 5% – Auftragseingänge enttäuschen

