RBC belässt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim Biotech auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Ein starkes Geschäft mit Verbrauchsmaterialien habe Sartorius Stedim geholfen, schrieb Analyst Charles Weston in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Profitabilität von Sartorius Stedim untermauere den guten Ausblick des Mutterkonzerns Sartorius./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 01:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 01:59 / EDT