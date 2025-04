IONOS tritt dem Bundesverband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bei

Karlsruhe/Berlin (ots) - IONOS, Europas führender Digitalisierungs-Partner für

kleine und mittlere Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor, hat sich dem

Bundesverband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) angeschlossen.



"In der Verteidigungsindustrie ist das Thema Digitale Souveränität so wichtig

wie in kaum einem anderen Bereich", sagt IONOS CEO Achim Weiß. "In der aktuellen

weltpolitischen Lage müssen sich Unternehmen und Behörden genau überlegen, wo

sie ihre Daten speichern. Mit unserer sicheren und souveränen IONOS Cloud, die

strengsten europäischen Datenschutzregelungen unterliegt, und Rechenzentren in

Deutschland und ganz Europa möchten wir die Mitgliedsunternehmen des BDSV

unterstützen. Nur bei Unternehmen mit Hauptsitz in der EU und mit lokalen

Rechenzentren, die regelmäßig zertifiziert werden, können Cloud-Anwender sicher

sein, dass Drittstaaten und ausländische Geheimdienste keinen Zugriff auf ihre

Daten haben."







Verteidigungssektors bleibt, spielen Themen wie Software Defined Defence und

Cybersecurity eine immer größere Rolle. Hier stellen neue gesetzliche Regelungen

wie NIS2 erhöhte Anforderungen an alle Unternehmen. IONOS verfügt über eine

C5-Testierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und ist

nach IT-Grundschutz zertifiziert.



"Seit Beginn dieses Jahres haben sich schon über 50 Unternehmen entschieden, dem

BDSV beizutreten", erklärt der BDSV Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Christoph

Atzpodien. "Wir begrüßen nun die IONOS Gruppe in unseren Reihen als eines der

jüngsten Mitglieder. Unsere Mitgliedsunternehmen verstehen sich in erster Linie

als hochqualifizierte Ausrüster und Partner der Bundeswehr sowie der Behörden

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben der Bundesrepublik Deutschland. Somit

sind sie ein unverzichtbarer Bestandteil deutscher Sicherheitsinteressen und

dienen unmittelbar der Sicherheit und Freiheit der in unserem Land lebenden

Bürgerinnen und Bürger."



Über IONOS



IONOS ist der führende europäische Digitalisierungspartner und zuverlässiger

Cloud-Enabler für Unternehmen und die öffentliche Hand. Unter dem Dach der

IONOS-Gruppe betreut das Unternehmen über 6,3 Millionen Kunden und ist in 18

Märkten vertreten. Das Portfolio für Webpräsenz und Produktivität deckt alle

Anforderungen der Digitalisierung ab und bietet Domains, Webhosting und

Website-Builder mit KI-Funktionen sowie eCommerce- und Online-Marketing-Tools.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen selbst entwickelte Cloud-Infrastrukturen

und Plattformdienste für Unternehmen und den öffentlichen Sektor an.



https://cloud.ionos.de/



Über den BDSV



Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V. -

BDSV e.V. vertritt die Interessen von über 290 Unternehmen auf nationaler und

internationaler Ebene gegenüber Entscheidungsträgern in Politik und

Administration sowie der Öffentlichkeit. Die Mitgliedsunternehmen des BDSV

versetzen mit ihrer Kompetenz sowie ihren hochqualitativen Produkten die

Bundeswehr sowie die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in die

Lage, ihren Aufgaben bei der Aufrechterhaltung und Durchsetzung von Recht,

Freiheit und Sicherheit nachzukommen. Dies gilt gleichermaßen im In- und

Ausland, bei der Landes- und Bündnisverteidigung sowie bei Auslandseinsätzen im

Rahmen kollektiver Sicherheitssysteme.



http://www.bdsv.eu



Pressekontakt:



IONOS

Andreas Maurer

mailto:press@ionos.com

Telefon 0721/50958248



BDSV

Peter Scheben

mailto:p.scheben@bdsv.eu

Telefon 030/206189940



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160685/6014359

OTS: IONOS SE





