Forge Resources kündigt geplantes Diamantbohrprogramm über 4000 Meter im Projekt Alotta im kanadischen Yukon an

Vancouver, British Columbia (16. April 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm mit einem Bohrvolumen von bis zu 4.000 Meter in rund 12 Bohrlöchern mit einer Tiefe zwischen 300 und 350 Metern plant. Diese Initiative zielt darauf ab, Step-Outs im Bereich von zuvor ausgewiesenen Mineralisierungen in der Payoff Zone zu untersuchen und noch nicht erkundete Bereiche mit koinzidenten geophysikalischen und geochemischen Anomalien in den Zielzonen zu explorieren (Abbildung 1).