ASML-Ausblick verunsichert Anleger

Sal-Paradise schrieb 27.01.25, 15:57

Als "Schnapper" würde ich ASML faktisch niemals bezeichnen, da sie permanent hoch aka als "Premium" eingepreist wird. Man könnte dann allerdings auch Titel wie MSFT, und NVDA so sehen, gleichgültig, ob sie in einer temporär kurzen Zeitspanne ein wenig günstiger wurden. Diese Frage hatte ich schon vor vielen Jahren aufgeworfen und am Ende hat mir der Markt immer dieselbe Antwort geliefert = wegzubleiben, weil mir der Preis zu hoch war, wäre nie eine gute Idee gewesen!



So viel zur Vergangenheit, die natürlich keine automatisierten Schlüsse auf die Zukunft zulassen. Dennoch bezahle ich lieber ein wenig mehr für außergewöhnliche Qualität, als mir günstig mittelmäßige Stocks in mein Depot zu legen. Da muss dann jeder für sich entscheiden, an welcher Stelle er gerne Einsparungen vornehmen möchte. Am Ende ist alles eine Wette, deren Ende wir niemals sicher prognostizieren können, egal wie viel Mühe wir uns geben.