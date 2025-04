Fachkräftemangel in der Heilmittelbranche? So finden Sie in 30 Tagen die passenden Mitarbeiter - mit TheraTalent

Nonnenhorn (ots) - Die Suche nach qualifizierten Fachkräften stellt

Praxisinhaber immer häufiger vor enorme Herausforderungen. Der Mangel an

Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden erhöht die Arbeitsbelastung im

bestehenden Team, verursacht Stress und gefährdet letztlich sogar die Qualität

der Patientenversorgung. Praxisinhaber verbringen zu viel wertvolle Zeit mit

erfolgloser Mitarbeitersuche - Zeit, die eigentlich ihren Patienten gehören

sollte.



Das Unternehmen TheraTalent aus Nonnenhorn am Bodensee will genau das ändern.

Mithilfe einer eigens entwickelten Technologie unterstützt TheraTalent

Praxisinhaber dabei, innerhalb von nur 30 Tagen qualifizierte Fachkräfte zu

finden - ganz ohne klassische Jobportale oder Personalvermittler.





"Viele unserer Kunden haben zuvor monatelang vergeblich gesucht", sagt Matthias

Langwald, Gründer und Geschäftsführer von TheraTalent. "Unser System macht

Praxen für Kandidaten sichtbar, die aktiv gar nicht suchen - aber bereit wären

zu wechseln."



Gezielte Fachkräftegewinnung dank der TheraTalent-Technologie



Die innovative TheraTalent-Technologie sorgt dafür, dass Ihre Praxis genau die

Fachkräfte erreicht, die Ihre Konkurrenz noch gar nicht entdeckt hat. Anstatt

sich auf herkömmliche, oft frustrierende Rekrutierungsmethoden zu verlassen,

nutzt TheraTalent modernste Technologie in Kombination mit einer exklusiven

Bewerberdatenbank, die über 75.000 vorqualifizierte Therapeuten umfasst.



So erhalten Sie ausschließlich Bewerbungen von Fachkräften, die exakt zu Ihrem

Stellenprofil passen - ohne übermäßig hohe Gehälter bieten zu müssen. Das System

kontaktiert gezielt Kandidaten, die nicht nur fachlich, sondern auch persönlich

optimal ins bestehende Team passen. Die finale Entscheidung, wen Sie einstellen,

treffen allein Sie.



Mitarbeiter finden - und langfristig behalten



Wir wissen alle: Gute Mitarbeiter zu finden ist schwierig, sie dauerhaft zu

halten sogar noch schwieriger. Gerade in der Heilmittelbranche führt häufige

Fluktuation zu Unruhe im Team und erschwert eine zuverlässige

Patientenversorgung.



TheraTalent löst dieses Problem effektiv und langfristig: Durch eine präzise

Vorauswahl von Kandidaten finden wir Fachkräfte, die fachlich und menschlich

ideal zu Ihrem Team passen und langfristig bei Ihnen bleiben möchten. Das

Ergebnis: Mehr Stabilität in Ihrem Praxisalltag, zufriedene Mitarbeiter - und

Patienten, die diese Ruhe und Qualität unmittelbar spüren.



Die Vorteile der TheraTalent-Technologie auf einen Blick:



- Schnelle Ergebnisse: Innerhalb von 30 Tagen passgenaue Physiotherapeuten,

Ergotherapeuten und Logopäden einstellen.

- Innovative Sichtbarkeit: Ihre Praxis wird gezielt für Fachkräfte sichtbar, die

von Ihrer Konkurrenz noch nicht entdeckt wurden.

- Passgenaue Vorauswahl: Sie erhalten ausschließlich Bewerbungen, die wirklich

zu Ihnen passen.

- Kosten sparen: Keine Ausgaben für Jobportale oder teure Personalvermittler.

- Umfangreiche Bewerberdatenbank: Zugriff auf über 75.000 vorqualifizierte

Fachkräfte aus der Heilmittelbranche.

- Langfristige Mitarbeiterbindung: Gezielte Auswahl sorgt für langfristig

zufriedene Mitarbeiter und weniger Fluktuation.



Zahlreiche Praxen, Therapiezentren und Gesundheitsdienstleister profitieren

bereits von der TheraTalent-Technologie. Sie optimieren damit ihre

Personalplanung, reduzieren Stress im Team und sichern dauerhaft eine

hervorragende Patientenversorgung - ganz ohne zeitintensive und kostenaufwendige

Rekrutierungsprozesse.



Finden Sie mit TheraTalent passgenaue Fachkräfte, die Ihre Praxis langfristig

verstärken und Ihnen endlich wieder Raum geben, sich auf das Wesentliche zu

konzentrieren - Ihre Patienten.



Möchten Sie erfahren, wie schnell und einfach Sie neue Therapeuten gewinnen

können?



Buchen Sie jetzt Ihre kostenfreie Potenzialanalyse

(https://theratalent.de/potenzialanalyse)



Pressekontakt:



TheraTalent

Matthias Langwald

Klosterweg 2

88149 Nonnenhorn

E-Mail: beratung@theratalent.de

Website: https://theratalent.de



Für Presseanfragen und weitere Informationen rund um TheraTalent, unsere

Dienstleistungen und die innovative Rekrutierungslösung für die

Heilmittelbranche stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176206/6014377

OTS: TheraTalent