Insolvenzen steigen durch US-Zölle stärker als erwartet

- Exportverluste könnten sich weltweit auf bis zu 480 Mrd. US-Dollar belaufen- Bumerang: US-Zölle haben sich seit Januar auf mehr als 25 % verzehnfacht mitFolgen für die US-Wirtschaft; milde Rezession für die ersten neun Monateerwartet- Bilaterale Deals erwartet, die globale US-Zölle auf rund 10 % im 4. Quartal2025 sinken lassen dürften- Weltweite Insolvenzen legen mit Zollspirale 2025 noch stärker zu als bishererwartet: +7 % (statt bisher +6 %)- Branchen: globale Automobil- und Textilindustrie, Non-Food-Einzelhandel,erneuerbare Energien und Landwirtschaft besonders von Zöllen gefährdetDie Weltwirtschaft schwächelt: Das globale Wachstum des globalenBruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte sich 2025 um 0,6 Prozentpunkte auf nur noch2,3 % verlangsamen, dem niedrigsten Stand seit der Pandemie. Zudem trüben diehohen Unsicherheiten die weiteren Aussichten. Hauptgrund ist die eskalierendeZollspirale und das damit verbundene Rezessionsrisiko in den USA. Zu diesemSchluss kommt der aktuelle "Economic Outlook" des weltweit führendenKreditversicherers Allianz Trade. Der Welthandel schrumpft im Zuge desHandelskriegs der USA gegen den Rest der Welt zusammen: Beim Volumen derweltweit gehandelten Waren und Dienstleistungen bleibt aktuell noch ein mageresPlus von 1,3 % (2024: 2,9 %). Beim Warenhandel (Volumen, ohne Dienstleistungen)rutscht der Welthandel mit -0,5 % sogar ins Minus. 2024 waren es noch satte 2,1% Wachstum bei den gehandelten Waren, vor allem getrieben durch einen starkenJahresendspurt mit besonders vielen Lieferungen in den USA - noch vor einemschon damals befürchteten Handelskrieg.Keine Gewinner: Insolvenzen steigen stärker als erwartet, vor allem in den USA"Bei einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner", sagt Milo Bogaerts, CEO vonAllianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Die Exportverlustekönnten sich auf bis zu 480 Milliarden Euro belaufen. Die Weltwirtschaft ächztunter den Zusatzkosten - auch wenn die US-Regierung mit einer erneuten Volte deneuropäischen Unternehmen zumindest 90 Tage Aufschub gewährt hat. Allerdings istgerade die anhaltende Unsicherheit Gift für Unternehmen. Handelsströme dürftensich verschieben und globale Insolvenzen in der Folge noch stärker zunehmen,allen voran in den USA."Weltweit dürften die Insolvenzen im Jahr 2025 um rund 7 % gegenüber 2024