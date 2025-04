Dax und EuroStoxx dämmen Verluste ein - China-Signale im Zollstreit

Timburg schrieb 12.04.25, 08:02

hast Recht, @ . Hatte die letzten Tage den PC eher ausgeschaltet und hab die strahlende Sonne genossen. Egal ob beim Rasenmähen, beim Unkraut jäten oder beim Terrasse schrubben. Um nicht das Highlight zu vergessen: 21 Fenster und Glastüren blitzblank geputzt - eine wahrlich tolle Freizeitbeschäftigung. :D:laugh: Aber das sind nun mal die Nebenwirkungen beim vielzitierten Traum vom Eigenheim. Jahrelang spart man dafür, fühlt sich auch viele Jahre pudelwohl darin, aber irgendwann (wenn die Kinder ausgezogen sind) fragt man sich ob es sich wirklich lohnt, jede Woche 150qm durchzusaugen und putzen........ Ist im Moment die Frage die uns mehr beschäftigt als der DAX-Stand. Ja, ich weiß - eher ein Luxusproblem.



Wahrscheinlich ist meine Meinung nicht konsensfähig, aber mir gefallen solche Massaker irgendwie.



Als Massaker würde ich die Entwicklung jetzt nicht unbedingt umschreiben - sogar das Wort "Crash" ist m.M. nach noch nicht angebracht. Wir sind schließlich beim DAX auf dem Niveau von Mitte Januar und auf Jahressicht noch fett im Plus. Da müsste schon noch viel passieren um in Panik zu geraten. Aber sonst hast Recht - ich liebe solche Herausforderungen, da ich ja nie der reine Schönwetterposter war. Wie leider viele andere.......... Und natürlich mach ich mir jetzt Gedanken, wie ich mit der neuen Situation umgehe. Auf der einen Seite haben wir noch bis nächstes Jahr einen ordentlichen Haushaltsüberschuss (Trump wäre mir neidisch wenn er die konkrete Rechnung sehen würde :p ), auf der anderen Seite sehe ich noch keine Beruhigung am Markt. Hat man ja gesehen wie der Dummpush von DT sofort wieder abverkauft wurde. Also werde ich erstmal die Füße stillhalten und wenn ich bemerke, dass auf die Kursverluste auch reale Dividendenkürzungen folgen, dann werde ich gezielt aufstocken bzw. neu kaufen, um die Rentenlücke wieder zu schließen. Lebbe geht weiter.........



da ich - wie bekannt - in einer ganz anderen Situation als Du (als Depotaufbauer) bin, kann ich Dir nur bedingt bei Deiner Frage weiterhelfen. Wäre ich 10-20 Jahre jünger, würde ich wahrscheinlich meine monatlichen Käufe riguros durchziehen, egal was passiert. Und würde aber im Moment eher abseits der USA einkaufen - aus dem einfach Grund weil der Dollar im Moment auf (gewollter) Talfahrt ist. Da muss man schauen wor der sich einpendelt. US-Werte verlieren durch die Währung ja mit doppelter Geschwindigkeit, was einem potentiellen Käufer natürlich in die Karten spielt.



apropos USA - finde es jammerschade dass es den GB-Thread nicht mehr gibt. Denn dort war der Schwerpunkt ja auf US-(Neben)werten und da wäre es bestimmt interessant gewesen, die Reaktionen Deiner ehemaligen Kollegen zu erfahren. Wie hoch ist denn Dein US-Anteil derzeit und hast Du vor, auf die Kapriolen vom GAGA-Menschen zu reagieren??? Bei mir sind es ja nach wie vor um die 40%, von den restlichen 60% bin ich vor allem mit meinen Ost- und Südeuropäern sowie den Balten hoch zufrieden. Fallen teilweise zwar auch, aber weniger als der Rest und manche (OPAP, Merko usw.) stehen sogar heute ganz nahe beim High. Zumindestens ein kleiner Mauerblümchen-Lichtblick in tristen Zeiten.



Übrigens - da in letzter Zeit ja sowohl hier als auch im real-life ab und zu mal "fürsorgliche" Rückfragen kommen, wie es denn an der Börse bzw. im Depot läuft. :D Während Corona hat mein Depot um die 60-70k innerhalb von paar Wochen verloren - und war damals ja noch wesentlich kleiner. Diesmal waren es zeitweise knapp über 30k, hat sich auch wieder berappelt und somit fehlen noch ca. 20-25k bis zum Zwischenhoch vor 1-2 Monaten. Wie man sieht, ist es noch lange nicht an der Zeit, von einem Crash zu reden. Bin aber auch wesentlich konservativer unterwegs als noch 2020-2021 - Anleihen, Mauerblümchen, Aristokraten usw. US-Tech macht nur noch einen minimalen Anteil aus, nachdem ich - wie vor einem Monat erwähnt - noch paar Hoffnungswerte verkauft hab. Ich kenn mich halt und weiß, dass ich mit Divi-Werten eher die Geduld und Disziplin habe, auch durch eine richtige Baisse zu gehen. Ob die in den nächsten Monaten kommt, muss sich natürlich noch zeigen.



möchte hier nicht ständig den Aufseher spielen, darum die Bitte: wenn Dir die Postings von einem User nicht gefallen, setz ihn einfach auf Ignore. Und unterlass doch bitte diese giftigen Einzeiler die keinem was bringen. Wenn Du mal wirklich interessanten Content hast, her damit. Aber Beleidigungen auf Kindergarten-Niveau mag wahrscheinlich keiner hier.



