Finanzmarkt-Update April 2024

Auch wenn nunmehr größere Korrekturen an den Goldmärkten nicht auszuschließen sind, könnte das Währungsmetall seinen Aufwärtstrend aber auch durchaus ungebremst fortsetzen, schließlich wird doch diese Bewegung bisher fast ausschließlich – das Interesse breiter Investorenkreise ist kaum spürbar – durch die anhaltenden Notenbank-Goldkäufe dominiert. Das sollte sich ändern, wenn das von uns schon länger skizzierte Stagflationsszenario in den USA in den nächsten Monaten Realität wird. Denn einerseits mehren sich die Anzeichen dafür, dass die rekordhoch verschuldete US-Ökonomie aufgrund der hohen Zinsen und der von Trump erzeugten wirtschaftspolitischen Unsicherheiten nun doch noch in eine Rezession abgleiten wird, während andererseits die unverändert hohen Haushaltsdefizite, die zu erwartenden weiteren geldpolitischen Lockerungsübungen der Fed, die Zollpolitik und die bevorstehende Ausweisung Millionen illegaler, aber billiger Arbeitskräfte dafür sorgen könnten, dass die Teuerungsraten wieder kräftig anziehen.

Während Gold und auch Silber in den letzten fünf Jahren zu überzeugen wussten, führen die Edelmetalle Platin und Palladium unverändert ein Schattendasein und notieren noch in der Nähe ihrer langjährigen Tiefststände. Die im historischen Vergleich noch immer sehr niedrig bewerteten Edelmetallminenaktien konnten hingegen zuletzt mit einer recht positiven Kursentwicklung aufwarten, bewegen sich aber trotz historischer Rekord-AISC-Margen noch immer meilenweit unter ihren bei einem Goldpreis von 1.900 USD erreichten 2011-er-Höchstständen. Sollten die aktuell historisch hoch bewerteten Aktien- und Anleihemärkte ähnlich wie in den stagflationären 1970-er-Jahren längerfristig in raues Fahrwasser geraten, gehen wir davon aus, dass der Edelmetallsektor insgesamt die beste Anlageklasse der nächsten Jahre sein wird.

Fundamentals

“Off the Charts”



www.mack-weise.de

Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Hamburg, 01. April 2025