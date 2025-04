Mittelfristige Trendwende in Arbeit!

Insgesamt konnte der CAC 40 Index seit dem coronabedingten Tiefstand um 3.600 Punkten in der Spitze um 127 Prozent bis in den Bereich von 8.259 Punkten im abgelaufenen Jahr zulegen. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung zurück auf das Unterstützungsband um 7.100 Punkten versuchte der CAC 40 Index in 2025 erneut seine Vorgängerhochs zu überwinden, erlitt jedoch eine dicke Schlappe und fiel zuletzt wieder deutlich auf die Niveaus aus November 2023 zurück. Obwohl als Auslöser für den jüngsten Kursrückgang die Einführung der US-Zölle durch Donald Trump gewertet wird, fehlt es derzeit an einer klaren Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer, was mittelfristige Auswirkungen auf das Barometer nehmen dürfte.

Verkäufer klar positioniert