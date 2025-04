EU verzeichnet mehr Warnungen vor gefährlichen Produkten

check-out schrieb 27.03.25, 12:44

Hudbay veröffentlicht jährliches Reserven- und Ressourcen-Update, dreijährigen Produktionsausblick und positive Ergebnisse der Snow Lake-Exploration



TORONTO, 27. März 2025 – Hudbay Minerals Inc. („Hudbay“ oder das „Unternehmen“) (TSX, NYSE: HBM) veröffentlichte heute sein jährliches Update zu Mineralreserven und -ressourcen und gab eine neue Produktionsprognose für die nächsten drei Jahre heraus. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.



Bestätigte Produktionsprognose für 2025 und gab neue Produktionsprognosen für 2026 und 2027 heraus, was eine starke Kupfer- und Goldproduktion von Hudbays stabiler Betriebsplattform mit drei langlebigen Betrieben in erstklassigen Bergbaugebieten in Nord- und Südamerika belegt.

Die konsolidierte Kupferproduktion wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich durchschnittlich 144.000 Tonnen pro Jahr betragen und ab 2024 ein stabiles Produktionsniveau beibehalten. Für 2027 wird eine konsolidierte Kupferproduktion von 161.000 Tonnen erwartet, was einer Steigerung von 17 % gegenüber 2024 entspricht und die Vorteile aus dem Abschluss der Optimierungsbemühungen bei Copper Mountain widerspiegelt.

Starke ergänzende Goldexposition mit einer konsolidierten Goldproduktion, die in den nächsten drei Jahren voraussichtlich durchschnittlich 253.000 Unzen pro Jahr betragen wird, was die anhaltend starke Produktion in Manitoba und einen Beitrag der hochgradigen Goldzonen Pampacancha in Peru im Jahr 2025 widerspiegelt.

Die erwartete Lebensdauer der Mine Constancia beträgt bis 2041 , und trotz der Erschöpfung der Pampacancha-Vorkommen Ende 2025 wird für die nächsten drei Jahre eine stabile durchschnittliche jährliche Kupferproduktion von über 88.000 Tonnen erwartet.

Die erwartete Lebensdauer der Mine Snow Lake ist auf 2037 optimiert. In den nächsten drei Jahren wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von über 193.000 Unzen gerechnet. Höhere Durchsatzraten der Mühle in New Britannia führen zu einer höheren Goldproduktion während der gesamten Lebensdauer der Mine.

Die erwartete Lebensdauer der Mine Copper Mountain beträgt bis 2043. In den nächsten drei Jahren wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Kupferproduktion von 44.000 Tonnen gerechnet, davon 60.000 Tonnen im Jahr 2027, was einer Steigerung von 127 % gegenüber 2024 entspricht.

Ankündigung einer wertsteigernden Transaktion zur Konsolidierung einer 100-prozentigen Beteiligung an Copper Mountain, wodurch Hudbays Engagement in einem langlebigen, qualitativ hochwertigen Kupfervermögenswert in einem Bergbaugebiet der Stufe 1 weiter erhöht wird und die zurechenbare Kupferproduktion von Copper Mountain im Jahr 2027 im Vergleich zu 2024 um 200 % steigen wird.

Das umfangreiche Explorationsprogramm in Snow Lake verfolgt weiterhin eine dreifache Strategie mit Schwerpunkt auf der Exploration in der Nähe der Mine, um die Produktion und die Mineralreserven kurzfristig zu steigern, der Prüfung regionaler Satellitenlagerstätten auf zusätzliche Erzzufuhr, um die verfügbare Kapazität der Stall-Mühle auszunutzen, und der Erkundung des großen Landpakets auf eine potenzielle neue Ankerlagerstätte, um die Lebensdauer der Mine deutlich zu verlängern.

Positive erste Step-Out-Bohrungen vom Explorationsstollen der Lagerstätte 1901 durchschnitten eine bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierung, darunter 14,3 % Kupfer auf 2,5 Metern und 8,3 Gramm Gold pro Tonne auf 3,2 Metern.

Nachfolgende Bohrungen bei Lalor Northwest durchschnitten weiterhin eine Kupfer-Gold-Mineralisierung, darunter 16,4 Gramm Gold pro Tonne auf 3,7 Metern und 2,6 % Kupfer auf 3,5 Metern.

Der Schwerpunkt der Explorationsaktivitäten in Peru im Jahr 2025 lag auf der Erteilung von Bohrgenehmigungen für vielversprechende Satellitengrundstücke in der Nähe von Constancia.

Für das vollständig genehmigte Copper World-Projekt in Arizona werden derzeit Machbarkeitsstudien durchgeführt und der Prozess für eine Minderheits-Joint-Venture-Partnerschaft eingeleitet.

„Unsere aktualisierten Mineralreservenschätzungen und unser dreijähriger Produktionsausblick belegen Hudbays stabiles Kupfer- und Goldproduktionsprofil aus unseren hochwertigen, langlebigen Minen in attraktiven Bergbauregionen Nord- und Südamerikas“, sagte Peter Kukielski, Präsident und CEO von Hudbay. „Diese solide Grundlage wird durch intensive Explorationsbemühungen in all unseren Anlagen weiter gestärkt, um das Produktionswachstum voranzutreiben und die Minenlaufzeit deutlich zu verlängern. Wir werden weiterhin einen signifikanten freien Cashflow aus unserer diversifizierten Betriebsplattform generieren. Zusammen mit unserer gestärkten Bilanz ermöglicht uns dies, unsere einzigartige Kupfer-Wachstumspipeline voranzutreiben und erheblichen Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen.“



Constancia Operations



Constancia ist Hudbays hundertprozentiger Kupferbergbaubetrieb in der Provinz Chumbivilcas im Süden Perus und umfasst die Lagerstätten Constancia und Pampacancha. Die aktuellen Mineralreservenschätzungen belaufen sich auf insgesamt 517 Millionen Tonnen mit 0,25 % Kupfer, was etwa 1,3 Millionen Tonnen Kupfer entspricht. Im Jahr 2024 erhöhte das Unternehmen die Mineralreservenschätzungen für Constancia um eine zehnte Abbauphase in der Grube Constancia, nachdem 2023 positive geotechnische Bohrungen und Studien durchgeführt wurden. Dies verlängerte die erwartete Lebensdauer der Mine in Constancia um drei Jahre bis 2041.



Hudbay baut weiterhin die hochgradige Satellitenlagerstätte Pampacancha ab, die etwa sechs Kilometer von der Verarbeitungsanlage Constancia entfernt liegt. Der Abbau in der Pampacancha-Grube begann 2021 und wird voraussichtlich bis Anfang Dezember 2025 andauern. Der Minenplan hat die Pampacancha-Produktion über das ganze Jahr hinweg geglättet, sodass die gesamte Mühlenerzzufuhr aus Pampacancha für 2025 etwa 25 % betragen wird und damit unter dem typischen Drittel der Vorjahre liegt. Die Jahresproduktion der Constancia-Betriebe wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich durchschnittlich etwa 88.000 Tonnen Kupfer und 31.000 Unzen Gold betragen. Dies spiegelt ein stabiles Kupferproduktionsniveau wider, da ein höherer Mühlendurchsatz voraussichtlich ab 2026 die niedrigeren Gehalte ausgleichen wird, nachdem Pampacancha Ende 2025 fertiggestellt ist.



Die aktuellen Mineralreserven und -ressourcen (ohne Reserven) für Constancia und Pampacancha zum 1. Januar 2025 sind unten zusammengefasst.

