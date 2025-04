Vorstand plant Rekordausschüttung für 2024

Auf Basis dieser noch untestierten Zahlen geht der Vorstand von einem Dividendenvorschlag von 2,41 € je Vorzugsaktie und 2,40 € je Stammaktie aus. Im Vorjahr waren 2,22 € je Vorzugsaktie und 2,21 € je Stammaktie ausgeschüttet worden. Der Vorschlag entspricht der im vergangenen Geschäftsjahr erstmals definierten Ausschüttungspolitik und stellt die höchste in der Unternehmensgeschichte gezahlte Dividende dar. Dabei orientiert sich der Vorschlag am unteren Rand der Ausschüttungsbandbreite von 65 % bis 75 % des Konzernjahresüberschusses. Ausschlaggebend hierfür sind die aktuellen Turbulenzen an den Kapitalmärkten sowie das Bestreben, angesichts des laufenden Strategieentwicklungsprozesses in Bezug auf die liquiden Mittel Freiheitsgrade für externes und internes Wachstum sowie für Produktinnovationen zu bewahren. Der Ausschüttungsvorschlag bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der Hauptversammlung. Die Veröffentlichung von Konzern- und Jahresabschluss ist für den 28. Mai 2025 vorgesehen, die Hauptversammlung findet am 11. Juli 2025 in Hilden statt.

ÖKOWORLD AG

www.oekoworld.com

Tobias Dupke, tobias.dupke@oekoworld.com, Tel. 02103 929-219

Oliver Vollbrecht, oliver.vollbrecht@oekoworld.com, Tel. 02103 929-137

ÖKOWORLD AG

Oliver Vollbrecht

Tel.: +49 2103 929-0

oliver.vollbrecht@oekoworld.com

www.oekoworld.com

DE0005408686 (Aktie)

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

Die OEKOWORLD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 28,70EUR auf Tradegate (16. April 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.