Volatilitätsindex VIX fällt – Bespoke sieht das Schlimmste hinter uns

Die Bespoke Investment Group erklärte in einer Mitteilung nach Börsenschluss, dass sich damit "mit Sicherheit sagen lässt, dass die akute Phase des Ausverkaufs vorbei ist". Zwar liegt der VIX weiterhin deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt von etwa 20 Punkten, doch im Vergleich zum dramatischen Anstieg in der Vorwoche zeigt sich eine klare Entspannung.

Der VIX war Anfang des Monats stark angestiegen, nachdem Präsident Donald Trump am 2. April überraschend weitreichende Einfuhrzölle für zahlreiche Länder angekündigt hatte. Die Maßnahme hatte die Angst vor einem globalen Handelskrieg geschürt und die Märkte unter Druck gesetzt. Erst nachdem Trump vergangene Woche eine 90-tägige Aussetzung der Zölle für Länder außerhalb Chinas verkündete, beruhigten sich die Kurse.

US-Finanzminister Scott Bessent zeigte sich am Montag im Gespräch mit Bloomberg zuversichtlich:

"Der Markt kann sehr beruhigt sein, dass das Weiße Haus einen robusten Prozess durchführen wird."

Mit Blick auf den VIX sagte Bessent, dass dieser "wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht" habe.

Auch Bespoke spricht von extremen Bewegungen. In einer weiteren Mitteilung hieß es, der VIX habe in der Vorwoche den zweithöchsten Fünf-Tages-Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet – nur um nun innerhalb von fünf Tagen um über 23 Punkte zu fallen. Ein derart starker Rückgang sei ebenfalls historisch bemerkenswert.

Trotz der Entspannung am Volatilitätsmarkt blieben die US-Indizes am Dienstag leicht im Minus. Der S&P 500 gab um 0,2 Prozent nach, der Dow Jones verlor 0,4 Prozent, während der Nasdaq nahezu unverändert schloss. Alle drei Indizes hatten in den Tagen zuvor Gewinne verzeichnet.

Seit Jahresbeginn hat der S&P 500 allerdings mehr als acht Prozent eingebüßt. Besonders stark unter Druck standen Technologiewerte: Die Aktien von Tesla verloren kanpp 40 Prozent, Apple etwa 20 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion