Zollstreit treibt Goldpreis über Rekordmarke von 3.300 Dollar

Sievert schrieb gestern 12:09

Was würde dieses Szenario für China bedeuten?

Mit den ersten größeren Teilverkäufen würde der Wert der Anleihen massiv fallen. Das hätte nicht nur zur Folge, dass die chinesischen Restbestände deutlich an Wert verlieren würden, auch der Dollar würde deutlich unter Druck kommen. Mit dem Wertverlust der amerikanischen Anleihen wäre auch ein Anstieg der Zinsen verbunden. Und tendenziell würden die Aktienmärkte unter Druck kommen.



Ein schwächerer Dollar, steigende Zinsen und sinkende Aktienkurse würden einen gravierenden Wertverlust in Chinas übrigen Reserven verursachen. Denn China hält neben den offiziellen US-Staatsanleihen, die für Oktober 2024 auf 760,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden, auch einen erheblichen Anteil an Unternehmensanleihen und Aktienbeständen, die nicht bei den offiziellen Reserven ausgewiesen werden. Auch aus der Stützung des eigenen Aktienmarktes dürfte ein großer Aktienanteil aufgebaut worden sein. Mehrere Artikel haben sich mit den "versteckten Reserven" in den vergangenen Jahren beschäftigt. Hier ein Artikel aus dem Januar dieses Jahres: https://finanzmarktwelt.de/china-waehrungsreserven-gold-anleihen-und-ein-fehlender-ueberschuss-337400/



Die "Atombombe" würde also auch China mit voller Wucht treffen. Aus diesem Grund kann das Szenario verworfen werden. China wird sich weiterhin aus den US-Anleihen langsam ausschleichen, so wie es das Land schon seit Jahren tut. Im September 2020 war China noch im Besitz von US-Staatsanleihen im Wert von 1.060 Milliarden US-Dollar. In den vier Jahren bis Oktober 2024 ist der Bestand also schon um 300 Milliarden oder gut 28 Prozent reduziert worden.



Andere Länder der Welt werden sich nach den jüngsten Aktionen von Trump jetzt auch vermehrt vom Dollar trennen und aus Mangel an Alternativen die Goldbestände erhöhen.