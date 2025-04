JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Er sei optimistischer hinsichtlich des Wachstums des Bierbrauers als die Markterwartung, schrieb Analyst Edward Mundy in einem Ausblick am Mittwoch. Das Unternehmen schreite bei den Kostensenkungen voran, nicht zuletzt mittels Absicherungen gegen Wechselkurseffekte./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 57,20EUR auf Tradegate (16. April 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m