Verbraucherbeschwerden über Versicherungen auf Rekordniveau

Nils49 schrieb 07.04.25, 13:49

Lächerlichkeit in Reinform :-)



Wieder einmal übertrifft sich die Schlagzeilen-Industrie selbst:



„Rheinmetall-Aktie: Das Aus!?“



Was? Die Aktie eines Unternehmens mit vollen Auftragsbüchern für die nächsten 6 Jahre, das mitten im Rüstungsboom steckt, wird totgesagt und das auf Basis von was? Einer Korrektur nach einer massiven Rally?



Die Lächerlichkeit findet wirklich keine Grenzen mehr und das trifft auch auf die Allianz Berichte hier zu. Wenn jedes Minus im Kurs gleich das Ende bedeutet, dann müsste der DAX jeden Monat beerdigt werden. Was hier wieder einmal betrieben wird, ist nichts anderes als Klickfang mit Alarmismus-Charakter. Wer sich von so etwas verunsichern lässt, ist im Börsengeschehen wahrscheinlich ohnehin falsch aufgehoben.

Alarmismus Trolle brauchen halt ihre Selbstbefriedigung.