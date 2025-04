3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

rabajatis schrieb 04.04.25, 18:28

Quatschposting.



Es wird doch sehr viel investiert, was auch im Bereich Windkraft Hand und Fuss hat und die Erträge der Zukunft stark steigen lassen wird.



Und ich denke Ende des Monats sollte die Regierung in Berlin stehen. Danach geht es an die Arbeit mit starken Veränderungen in Deutschland. Wahrscheinlich auch beim Wohnungsneubau, wovon auch Selfio profitieren könnte. Zudem dürfte absehbar die Unsicherheit beim Gebäudeenergiegesetz wegfallen, wenn die neue Koalition eine gemeinsame Linie gefunden hat.



ITK läuft sowieso. Und da könnte man vllt. auch von der Katastrophenpolitik von Trump profitieren. Immerhin sind etwa Investitionen in KI ab heute um ca. 50 % günstiger in Europa bzw. Deutschland geworden oder anders herum in den USA um ca. 50 % teurer durch die Strafzölle auf Importe aus Asien, wo fast alle Computerchips der Welt hergestellt werden. Da werden selbst US Unternehmen doch lieber neue Rechenzentren in Europa bauen und die Daten per Kabel oder Satellit in die USA schicken. Aber vielleicht erlässt der Irre im Weisen Haus auch noch auf jede KI-Anfrage am Computer einen 50 % Zoll.